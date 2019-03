PLAY 2 WIN 4 W.I.N. Hellas: Επιτυχημένο το Celebrity Basketball Game (video)

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την Κυριακή 17 Μαρτίου στον υπερσύγχρονο χώρο EUROHOOPS DOME το PLAY 2 WIN 4 W.I.N. Hellas - Celebrity Basketball Game, για την υποστήριξη της Μ.Κ.Ο. W.I.N. Hellas, με Μεγάλους Χορηγούς το PERE UBU και τον ΟΠΑΠ.

Οι φίλοι της W.I.N. Hellas ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση της Project Manager Σαμάνθας Αποστολοπούλου και μαζεύτηκαν στην Κηφισιά για να δείξουν έμπρακτα την αγάπη τους και την αμέριστη στήριξή τους στην W.I.N. Hellas, τον κοινωφελή οργανισμό που ίδρυσε η Μάντα Τσαγκιά-Παπαδάκου, που εδώ και 13 συναπτά έτη δραστηριοποιείται με στόχο την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών.

Η κάμερα του OnSports ήταν εκεί και κατέγραψε ωραίες εικόνες και δηλώσεις

Η W.I.N. Hellas προσφέρει πολύπλευρη ψυχο-κοινωνική στήριξη σε όλες τις γυναίκες, ημεδαπές και αλλοδαπές, που βιώνουν οποιαδήποτε μορφή βίας στο οικογενειακό, εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον, μέσω του δικτύου των επιστημονικών της συνεργατών. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα www.winhellas.gr, στη σελίδα της W.I.N. Hellas στο fb, και στο Instagram.

Δημοφιλή και αγαπημένα ονόματα συμμετείχαν αφιλοκερδώς στον αγώνα που παρουσίασαν οι γνωστοί sportscasters Δημήτρης Χατζηγεωργίου και Βασίλης Σκουντής. Μεταξύ αυτών οι:

Βούκσεβιτς Ντούσαν, Βουρλιώτης Νίκος, Γαλακτερός Νάσος, Γκότσης Ηλίας, Γκρέκας Κώστας, Δημητρίου Στέλλα, Ευαγγελινού Κατερίνα, Ζάρα Ματίνα, Θάνου Νάταλι, Καραγκούνης Γιώργος, Κοκκινάκης Κώστας, Κολλιδά Βάσω, Κολιδά Ειρήνη, Μανίκας Γιώργος, Μενιδιάτης Χρήστος, Ναθαναήλ Αννίτα, Νεσχάν Μουλαζίμ, Νικοπολίδης Αντώνης, Παναγιωτακοπούλου Ναυσικά, Παπαδάκου Μάντα, Παπαδόγαμβρος Γιώργος, Παπαδόπουλος Δημήτρης , Παπαδοπούλου Ειρήνη, Παπαλουκάς Θοδωρής, Παπανικολάου Δημήτρης, Πασχάλη Σόφη, Ραζνάτοβιτς Μίσκο, Σεϊταρίδης Γιούρκας, Σισέ Τζιμπρίλ, Σπαλιάρας Γιάννης, Στασινού - Νικοπολίδη Βάσω, Σωτηρίου Χρήστος, Τζόρτζεβιτς Πρέτραγκ, Τσιορλίδα Ευαγγελία, Φασούλα Μάσα, Φραγκολιάς Κώστας, Χανταμπάκης Στέλιος, Χολέβας Βλάσσης και Χρουσαλά Μαριέττα.

Προπονητής στην «Μπλε» ομάδα ήταν ο Παναγιώτης Γιαννάκης με βοηθούς τον Χρήστο Χολίδη και Δημήτρη Γοβδελά (Χορηγός, Mykonos Invest S.A.), ενώ της «Γαλάζιας» ομάδας ο Μπάνκι Λούκα (Προπονητής Α.Ε.Κ.) με βοηθούς προπονητή τους Κώστα Τσαρτσαρή και Μάκη Κουσαθανά (Μέγας Χορηγός, PERE UBU).

Για την ιστορία, την νίκη πήρε επάξια η «Μπλέ ομάδα» του Παναγιώτη Γιαννάκη, με τελικό σκορ 79-70.

Στις ομάδες απένειμαν αναμνηστικά μετάλλια οι Άννι Σκουρλέτη του ΟΠΑΠ (Μέγας Χορηγός), Μάκης Κουσαθανάς, Ιδιοκτήτης PERE UBU (Μέγας Χορηγός) και Μάντα Παπαδάκου (Πρόεδρος W.I.N. Hellas), ενώ η Σαμάνθα Αποστολοπούλου εκ μέρους της W.I.N. Hellas δώρισε υπογεγραμμένες φανέλες από όλους τους παίκτες στον Μάκη Κουσαθανά, ιδιοκτήτη του PERE UBU, στην Άννι Σκουρλέτη, του Ο.Π.Α.Π. και στον Θοδωρή Παπαλουκά του EUROHOOPS.

Η εταιρία ΓΙΩΤΗΣ προσέφερε στους συμμετέχοντες προϊόντα ΓΙΩΤΗΣ Sweet & Balance και σοκολάτες ΓΙΩΤΗΣ στο κοινό. Η SENCOR προσέφερε δροσιστικά smoothies, ενώ η Coca-Cola Τρία Έψιλον, νερά ΑΥΡΑ, αναψυκτικά και ενεργειακά ποτά.

Μεγάλοι Χορηγοί:

PERE UBU, ΟΠΑΠ

Χορηγοί:

ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ, ΑΥΡΑ, BCA COLLEGE, ΓΙΩΤΗΣ, MYKONOS INVEST S.A., ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, G. PAPADOGAMVROS, SENCOR.

Χορηγοί Επικοινωνίας:

QUEEN.GR, MAD, SDNA, Papadakis Press.

Υποστηρικτές: EUROHOOPS DOME, GSA.

Πληροφορίες:

W.I.N. Hellas

Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση W.I.N. HELLAS ιδρύθηκε στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο του 2006 από τη Μάντα Τσαγκιά – Παπαδάκου με σκοπό την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών. Προσφέρει κάθε είδους βοήθεια για την προστασία, θεραπεία και ενδυνάμωση γυναικών που υφίστανται οποιασδήποτε μορφής κακοποίηση, στο οικογενειακό, κοινωνικό και επαγγελματικό τους περιβάλλον.

Μέσω του δικτύου των επιστημονικών συνεργατών της (ψυχολόγων, συμβούλων ψυχικής υγείας κ.α.), η W.I.N. HELLAS προσφέρει ψυχο - κοινωνική στήριξη στις γυναίκες που χρειάζονται βοήθεια. Επιπλέον, παρέχει ψυχολογική στήριξη και νομική συμβουλευτική, μέσω εξειδικευμένων ψυχο - εκπαιδευτικών προγραμμάτων και της πανελλαδικής γραμμής υποστήριξης γυναικών - θυμάτων βίας (210- 8996636).

Παράλληλα, η W.I.N. HELLAS βοηθάει τις γυναίκες που χρειάζονται φιλοξενία σε ξενώνες και νομική καθοδήγηση φέρνοντάς τις σε επαφή με τους αρμόδιους φορείς και υποστηρικτικές δομές.

