Τραυματίστηκε ο Γουίλιαμσον, σοκ στο NCAA! (video+photos)

Αποτελεί το μεγάλο φαβορί για να βρεθεί στο Νο.1 του draft του 2019 στο ΝΒΑ και ήδη με τις εμφανίσεις του, στο NCAA… τρομοκρατεί τους πάντες με τα απίστευτα σωματικά του προσόντα!

Ο λόγος για τον Ζάιον Γουίλιαμσον, ο οποίος όμως τραυματίστηκε στο χτεσινό παιχνίδι του Ντιούκ με τον Νορθ Καρολάινα και μαζί του, πονάει και το κολλεγιακό πρωτάθλημα, αλλά και το NBA…

Σε έναν αγώνα που περίμεναν να δουν όλοι στις ΗΠΑ ανάμεσα ( το φθηνότερο εισιτήριο άξιζε 2.750 δολάρια) ο άνθρωπος που πήγαν όλοι να δουν, τραυματίστηκε έπειτα από μόλις 31’’ συμμετοχής!

Ο Γουίλιαμσον στάθηκε τρομερά άτυχος, αφού σε μία προσπάθειά του σκίστηκε το αριστερό του παπούτσι, με αποτέλεσμα το δεξί του γόνατο να λυγίσει με άσχημο τρόπο.

Έτσι, αποχωρήσει κουτσαίνοντας από το παρκέ και δεν επέστρεψε για το υπόλοιπο της αναμέτρησης, με όλους στις ΗΠΑ να κρατάνε την ανάσα τους. Ο Μάικ Σιζέφσκι δήλωσε μετά τον αγώνα ότι το γόνατο του Γουίλιαμσον είχε σταθερότητα και δεν φάνηκε να έχει πειραχτεί κάποιος σύνδεσμος, όμως τα πάντα θα ξεκαθαρίσουν μετά τις εξετάσεις στις οποίες θα υποβληθεί ο Αμερικανός φόργουορντ.

Mike Krzyzewski says Zion Williamson has a mild knee sprain, with more details to come tomorrow. Says the knee is stable, which is enormous news.