ΑΕΚ: Έτσι «διέλυσε» την Σαν Λορέντζο ο Τζέιμς(video)

Μεγάλος πρωταγωνιστής της ΑΕΚ ήταν ο Ντελρόι Τζέιμς στο παιχνίδι με την Σαν Λορέντζο.

Ο 31χρονος σημείωσε 15 πόντους, κατέβασε 8 ριμπάουντ, μοίρασε 2 ασίστ και έκανε 2 κλεψίματα.

Αναδείχθηκε MVP του ημιτελικού καθώς με την παρουσία του ουσιαστικά άλλαξε την εικόνα της Ένωσης.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές του:

? @Del_James21 erupted for 15PTS & 8REB to propel @AEKBCgr to the #IntercontinentalCup Final! pic.twitter.com/pmXsuJrTYf