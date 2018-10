Πέθανε ο Πάτρικ Μπάουμαν, σοκ στο παγκόσμιο μπάσκετ

Θλίψη στον παγκόσμιο αθλητισμό προκάλεσε ο αιφνίδιος θάνατος του Πάτρικ Μπάουμαν, που άφησε σήμερα την τελευταία του πνοή, συνεπεια καρδιακής προσβολής, σε ηλικία 51 ετών. Ο εκλιπών, που ήταν μέλος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και αντιπρόεδρος της FIBA, απεβίωσε στο Μπουένος Αϊρες, όπου παρακολουθούσε τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων.

«Ο Πάτρικ Μπάουμαν ήταν κεντρική φιγούρα του Ολυμπιακού Κινήματος», αναφέρεται μεταξύ άλλων σε σχετική ανακοίνωση της ΔΟΕ, ο πρόεδρος της οποίας, Τόμας Μπαχ, σχολίασε: «Δεν μπορούμε να πιστέψουμε αυτήν την τρομακτική είδηση. Μέχρι και σήμερα, τον βλέπαμε να εργάζεται σκληρά για τον αθλητισμό που τόσο αγαπούσε. Χάσαμε έναν νέο και συμπαθέστατο ηγέτη, γεμάτο από ελπίδα για το μέλλον του αθλητισμού. Οι σκέψεις μας, είναι κοντά στην σύζυγο του, στα παιδιά του, στην οικογένεια του».

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η ΔΟΕ αποφάσισε πως η Ολυμπιακή Σημαία, θα κυματίζει μεσίστια επί τριήμερο, τόσο στα γραφεία της, όσο και στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων, ενώ έχει προγραμματισθεί και τιμητική εκδήλωση για τον Μπάουμαν, μέσα στο Ολυμπιακό Χωριό Νέων.

Μεταξύ άλλων, ο Μπάουμαν διετέλεσε παίκτης, προπονητής και διαιτητής μπάσκετ. Εντάχθηκε στην FIBA το 1994 ως νομικός σύμβουλος, ενώ από το 1995 μέχρι το 2002 ήταν ο γενικός γραμματέας της διεθνούς ομοσπονδίας και το 2007 έγινε μέλος της ΔΟΕ.

