Ενίσχυση με Φιλιππάκο για Περιστέρι

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Περιστερίου:

«Ο Γ.Σ. Περιστερίου ανακοινώνει την απόκτηση του Παναγιώτη Φιλιππάκου για τα επόμενα τρία χρόνια. Ο 24χρονος (9/4/1994) forward ξεχωρίζει για τα αθλητικά του προσόντα καθώς και για την εκρηκτικότητα του στο παιχνίδι, στοιχεία που τον έκαναν την όγδοη φετινή μεταγραφή του συλλόγου.

Who is who

Διεθνής με την Εθνική ομάδα Νέων, ο Παναγιώτης Φιλιππάκος ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής του Α.Σ.Ε.Δούκα πριν φορέσει την φανέλα της αντρικής ομάδας των Εκπαιδευτηρίων, αγωνιζόμενος για δύο χρόνια στο πρωτάθλημα της Β’ Εθνικής. Η σεζόν 13-14 τον βρήκε στην Α2 και στο Ψυχικό, ενώ η επόμενη στην Basket League. Με τον Κόροιβο Αμαλιάδας έπαιξε σε 14 παιχνίδια βοηθώντας την τότε νεοφώτιστη ομάδα να φτάσει έως τα playoffs.

Την αγωνιστική περίοδο 15-16 έπαιξε για τον Πανιώνιο με τον οποίο πανηγύρισε την άνοδο στην Α2, ενώ το καλοκαίρι του 2016 μετεγγράφηκε στον Φάρο Κερατσινίου της Α2. Στο δεύτερο τη τάξει πρωτάθλημα της χώρας παρέμεινε και την σεζόν 17-18, όντας παίκτης του Α.Σ. Παπάγου με τον οποίο μέτρησε 12.5 πόντους, 7.3 ριμπάουντ, 1.3 ασίστ και 1.1 τάπες σε 27 παιχνίδια».