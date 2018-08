Απίστευτη Ζαλγκίρις για Ναβάρο: «Επιτέλους, δεν θα μας βάζει άλλους πόντους»

Ο Χουάν Κάρλος Ναβάρο αποφάσισε να βάλει τέλος στην μεγάλη του καριέρα αναλαμβάνοντας ρόλο στη διοίκηση της Μπαρτσελόνα. Την είδηση έκανε γνωστή η ομάδα της Καταλονίας μέσω twitter και φυσικά όλος ο μπασκετικός κόσμος έσπευσε να σχολιάσει την αποχώρηση του «Λα Μπόμπα» από την ενεργό δράση.

Η Ζαλγκίρις υποδέχτηκε το νέο με μεγάλη δόση χιούμορ αναφέροντας στο twitter: «Επιτέλους, ο Χουάν Κάρλος Ναβάρο δεν θα μας βάζει άλλους πόντους, καθώς ολοκλήρωσε τη σπουδαία καριέρα του».

Finally no more points to #Zalgiris basket by Juan Carlos Navarro ? #LaBomba finishes his glorious career! ?#LEGEND ? pic.twitter.com/kzMZRJuYfj