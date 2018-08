Απίστευτη «έκρηξη» πρώην παίκτη του Ηλυσιακού με χειρονομίες στη Βενεζουέλα (video)

Θηρίο… ανήμερο έγινε ο Τέρελ Στόγκλιν σε ματς του πρωταθλήματος Βενεζουέλας. Μόλις αποβλήθηκε, πέταξε την μπάλα στην εξέδρα, έβγαλε την μπλούζα του και ύψωσε το μεσαίο δάχτυλο του χεριού του προς τον κόσμο. Η ομάδα του τελικά ηττήθηκε στον έβδομο τελικό πρωταθλήματος με 97-86 αλλά ο πρώην άσος του Ηλυσιακού συγκέντρωσε τα βλέμματα πάνω του με λάθος τρόπο!

Ο Ηλυσιακός ήταν ο πρώτος επαγγελματικός σταθμός για τον Τερέλ Στόκλιν τη σεζόν 2012-13 και μερικά χρόνια μετά ο Αμερικανός γκαρντ μετακόμισε στην Βενεζουέλα.

Punt the ball ✅

Take your shirt off ✅

Flip the bird ✅



Terrell Stoglin does it all in one of the greatest ejections of all-time. pic.twitter.com/oA7ddw0sPk