Τρελό… buzzer beater Τεντέρο απέναντι στην Εθνική Παίδων! (video)

O Πάου Τεντέρο ευστόχησε στο τέλος του α' ημιχρόνου της αναμέτρησης της Εθνικής Παίδων με την Ισπανία και έδωσε το προβάδισμα στην «φούρια ρόχα». Απέμεναν μόλις ελάχιστα δευτερόλεπτα για τη λήξη του ημιχρόνου, όταν ο νεαρός Ισπανός πήρε την μπάλα στα χέρια του και με τρελό buzzer beater κατάφερε να βρει στόχο.

Δείτε το καλάθι:

Pau Tendero is the sound of the ball hitting the backboard from the halfcourt ????! #FIBAU16Europe@baloncestofeb ??



