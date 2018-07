Η ΤΣΣΚΑ έγινε τρένο! (video)

Με έναν πρωτότυπο τρόπο αποφάσισαν να τιμήσουν στη Μόσχα τα 95 χρόνια ιστορίας της μπασκετικής ΤΣΣΚΑ. Αποφάσισαν λοιπόν να αφιερώσουν ένα ολόκληρο τρένο στην ομάδα! Το τρένο έχει βαφτεί στα χρώματα της ομάδας, έχει το σήμα της και στα βαγόνια υπάρχουν φωτογραφίες και αφίσες των παικτών του συλλόγου.

Δείτε το βίντεο:

The subway train devoted to the 95th anniversary of #CSKA has gone to a way! The basketball car will tell Muscovites about players and big victories! #CSKAbasket pic.twitter.com/9i6QAG2vkP