Φωτιά – Τζέιμς: «Οι προσευχές μου σε όλους στην Ελλάδα»

Ο Μάικ Τζέιμς έστειλε μήνυμα για την εθνική τραγωδία που βιώνει η Ελλάδα από τις φονικές πυρκαγιές στην Αττική. Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού και νυν της Αρμάνι Μιλάνο ήταν συγκλονισμένος από την τραγωδία και έγραψε σχετικά: «Οι προσευχές μου σε όλους στην Ελλάδα. Ελπίζω ότι δεν θα χαθεί κάποιος άλλος απ' αυτήν την τραγωδία» έγραψε.

My prayers to everybody in Greece. I hope that we don’t lose any more to this tragedy