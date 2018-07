Ντιλέινι: «Δεν είναι αλήθεια» (photo)

Πιο συγκεκριμένα το Sportando έστελνε τον Μάλκολμ Ντιλέινι στην Αναντολού Εφές με ανάρτηση του αλλά ο ίδιος απάντησε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Twitter διαψεύδοντας τα πάντα.

«Ξέρετε κάτι που δεν ξέρω; Ποια είναι η πηγή; ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ» έγραψε ο Αμερικάνος γκαρντ.

Y’all know something I don’t know? Who’s the source? THIS IS NOT TRUE https://t.co/ITrS2hcaRm

I DID NOT SIGN OR AM CLOSE TO SIGNING ANY CONTRACT WITH ANY TEAM... This isn’t from “sources” it’s from THE SOURCE