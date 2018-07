I love this game

Εν μέσω Μουντιάλ, μια που οι ημιτελικοί ξεκινούν αύριο, θα μου επιτρέψετε να κάνω μια μπασκετική παρένθεση. Όχι για μεταγραφές, όχι για ΝΒΑ, όχι για το πώς διαμορφώνεται το ρόστερ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, αλλά για κάτι πολύ διασκεδαστικό και πολύ ευχάριστο για ένα σωρό κόσμο, που ξεκολλάει από την τηλεόραση και τις παιχνιδοκονσόλες, που βρίσκει μια αφορμή να φορέσει τα μπασκετικά του παπούτσια, να πάει στα ανοιχτά γηπεδάκια και να λιώσει το κορμάκι του στο 3 on 3.

Βρέθηκα το Παρασκευο-Σαββατοκύριακο στα Γιάννενα, μαζί με το Γιάννη Τσαούση, για να παρουσιάσουμε το Hall of Brands 3 on 3 Tournament και πραγματικά ζήλεψα πάρα πολύ όλους αυτούς που δήλωσαν συμμετοχή, πήραν τα φιλαράκια τους και κατέβηκαν για να περάσουν καλά – το είδα στα πρόσωπά τους πόσο καλά πέρασαν. Ζήλεψα διότι στα χρόνια τα δικά μου, back in my days που λέν’ και στο χωριό μου, τότε που σκίζαμε χασέδες στα ανοιχτά γηπεδάκια και περνάγαμε ώρες ατέλειωτες παίζοντας το ένα «μονάκι» πίσω από το άλλο, τουρνουά 3 on 3 δεν υπήρχαν – υπήρχαν μόνο παρέες που κατέβαιναν να παίξουν κι όσο κέρδιζαν, έπαιζαν με τον επόμενο. Και κάπως έτσι πήγαινε το πράγμα μέχρι να βραδιάσει για τα καλά και τα πόδια σου να σου στείλουν το μήνυμα ότι ήρθε η ώρα να γυρίσεις σπίτι. Κουρασμένος, αλλά χαρούμενος. Ιδρωμένος, αλλά πνευματικά ξεκούραστος. Άδειος από δυνάμεις και αντοχές, αλλά πολύ «γεμάτος» μέσα σου. Με «μαγείες». Με «σπάσιμο μέσης αλά Γκάλης». Με no-look πάσες. Με μανούρες και χαβαλέδες. Με πειράγματα και με τους «σταρ» των ανοιχτών γηπέδων να κάνουν «παπάδες».

Διαβάστε περισσότερα στο Ratpack.gr