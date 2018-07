Το «αντίο» της Χίμκι στον Χάνεϊκατ (photo)

Με ένα συγκινητικό μήνυμα η Χίμκι «αποχαιρέτησε» τον Τάιλερ Χάνεϊκατ, ο οποίος σε ηλικία 28 ετών «έφυγε» από τη ζωή. Το θάνατο του 27χρονου Αμερικανού μπασκετμπολίστα, Τάιλερ Χάνεϊκατ, ο οποίος την περασμένη σεζόν (2017-18) αγωνίστηκε στην Χίμκι, υπό της οδηγίες του Γιώργου Μπαρτζώκα, μετέδωσαν νωρίς το μεσημέρι τα αμερικανικά ΜΜΕ.

Είχε προηγηθεί ανταλλαγή πυρών του Χάνεϊκατ με αστυνομικούς, όταν αυτοί έφτασαν έξω από την οικεία του, στο Σέρμαν Όουκς της Καλιφόρνια, μετά από κλήση της μητέρας του παίκτη στην αστυνομία δηλώνοντας πως ο γιος της φέρεται αλλοπρόσαλλα.

Με τελευταία ανάρτησή τους στο Twitter, οι αστυνομικές Αρχές του Λος Άντζελες (LAPD) ενημέρωσαν πως η ομάδα αστυνομικών SWAT (Special Weapons And Tactics) μπήκε στην οικεία και εντόπισε έναν άνδρα, ο οποίος δεν ανταποκρινόταν. Η LAPD εξακρίβωσε εν συνεχεία το θάνατό του.

Ο ύποπτος, ο οποίος ήταν ο Τάιλερ Χάνεϊκατ, είχε ανοίξει πυρ εναντίον των αστυνομικών, όταν αυτοί κατέφτασαν μπροστά στο σπίτι όπου διέμενε. Οι αστυνομικοί απάντησαν με πυροβολισμούς άμεσα. Σύμφωνα με την αναφορά, δεν υπήρξε τραυματισμός αστυνομικού, ενώ αρχικά, παρότι οι άνδρες της αστυνομίας εν δράσει δεν μπόρεσαν να επικοινωνήσουν με τον ύποπτο μετά την ανταλλαγή πυρών, οι αστυνομικές Αρχές θεωρούσαν πως ήταν ζωντανός.

Στο μήνυμα του ο ρωσικός σύλλογος ανακοίνωσε πως ήρθε σε επικοινωνία με τον εκπρόσωπο του παίκτη, Άαρον Μιτζ, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι ο Χάνεϊκατ «έφυγε» από τη ζωή. Επίσης ολοκλήρωσε ολοκληρώνει την τοποθέτησή του αποχαιρετώντας τον 27χρονο και εκφράζοντας τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

Tyler Honeycutt passed away...



Player's agent, mr. Aaron Mintz, confirmed the death of Honeycutt@Khimkibasket expresses its deepest condolences to Tyler's family and friends



Rest in peace, Tyler... pic.twitter.com/y0SELMlgNN