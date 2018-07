Σοκ - Νεκρός ο Χάνεϊκατ στις ΗΠΑ!

Από τις πρώτες πρωινές ώρες κυκλοφορούν πληροφορίες πως ο Αμερικάνος φόργουορντ που αγωνίστηκε την προηγούμενη σεζόν στην Χίμκι υπό τις οδηγίες του Γιώργου Μπαρτζώκα είχε ανοίξει πυρ κατά αστυνομικών σε διαμέρισμα της Καλιφόρνια.

Ωστόσο, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο Τάιλερ Χάνεϊκατ βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμά του, έπειτα από έφοδο που έκαναν οι ειδικές δυνάμεις. Μάλιστα, το αστυνομικό τμήμα του Λος Άντζελες, ανακοίνωσε πως βρέθηκε νεκρός άνδρας, χωρίς να τον κατονομάζει, αλλά ο δημοσιογράφος Μιτς Λέμπε, με τιτίβισμά του αποκάλυψε πως πρόκειται για τον Αμερικάνο φόργουορντ.

Δείτε…

UPDATE: SWAT entered the residence & located an unresponsive male. LAFD responded & pronounced the male dead at scene. Investigators from our Force Investigation Division are at scene conducting a thorough investigation and we will provide more details as they become available