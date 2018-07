Μπουνιές και... καρεκλιές: Απίστευτο ξύλο στο Φιλιππίνες-Αυστραλία! (video)

Μία σύρραξη τέτοιας έκτασης που δεν έχουν δει ποτέ φίλαθλοι σε επίπεδο εθνικών ομάδων με άγριο ξύλο ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων. Οι διαιτητές απέβαλλαν δεκατρείς παίκτες και το παιχνίδι άρχισε εκ νέου με την Αυστραλία να έχει πέντε παίκτες στο παρκέ, αλλά τις Φιλιππίνες μόνο τρεις. Λίγο αργότερα, οι δύο από τους τρεις των Φιλιππίνων στο παρκέ τιμωρήθηκαν με φάουλ και αποβλήθηκαν, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να λήξει το παιχνίδι, με εναπομείναντα χρόνο 11:57΄΄ (53-89 υπέρ της Αυστραλίας), καθώς οι γηπεδούχοι είχαν μόλις έναν παίκτη στο γήπεδο.

Oh my god. He threw a chair! #Boomers pic.twitter.com/9T5bs5VLou — Ricky Mangidis (@rickm18) 2 Ιουλίου 2018

This is one the biggest on court FIGHTS of the last decade!!! WOW. In the hand between Philippines-Australia of #fibawc qualifierspic.twitter.com/fNUq5amZyt via @ardemj — Sportando (@Sportando) 2 Ιουλίου 2018