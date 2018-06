Ολυμπιακός: Τέλος ο ΜακΛίν

Δε θα συνεχίσει στον Ολυμπιακό τη νέα σεζόν ο Τζαμέλ ΜακΛίν. Ο ατζέντης ανακοίνωσε πως οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν χρήση του opt out που προέβλεπε το συμβόλαιο των δύο πλευρών.

Έτσι η συνεργασία του Αμερικανού με τους «ερυθρόλευκους» ολοκληρώνεται με τον παίκτη να καταγράφει σε 32 ματς στην Ευρωλίγκα 8,7 πόντους, 4,7 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Olympiacos has officially opted out of Jamel McLean’s contract, making him available for the 2018-2019 season.