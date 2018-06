Επίσημο: Στον Ολυμπιακό ο Μπλατ

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός απέμενε για να οριστικοποιηθεί η έλευση του Ντέιβιντ Μπλατ στον πάγκο των Πειραιωτών και αυτή ήρθε σήμερα (27/6). Οι δυο πλευρές είχαν έρθει σε οριστική συμφωνία για συμβόλαιο δύο ετών και έμεναν οι τελευταίες λεπτομέρειες για να κλειδώσει το deal. Αυτές διευθετήθηκαν την Τετάρτη κι έτσι ο 59χρονος είναι και επίσημα ο νέος προπονητής των «ερυθρολεύκων».

Στις πρώτες του δηλώσεις στην επίσημη ιστοσελίδα της ΚΑΕ ο Ντέιβιντ Μπλατ ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Είμαι πολύ χαρούμενος, και αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμένα να ανήκω στην ομάδα και την οικογένεια του Ολυμπιακού. Η ευκαιρία που μου δίνεται να γίνω μέρος της μεγάλης παράδοσης των επιτυχιών, αλλά και της ιστορίας που έχουν γράψει πολύ μεγάλοι αθλητές και προπονητές, είναι τεράστια.

Βρίσκω αυτή την πρόκληση και ευκαιρία που έχω, να με γεμίζει από περηφάνια, αλλά και να μου δίνει ένα πολύ μεγάλο κίνητρο για να κάνω το καλύτερο δυνατό με όλη μου τη καρδιά και τη ψυχή, τόσο για την ομάδα όσο και τους υπέροχους φιλάθλους της. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία χαρακτηρίζουν αυτό τον Οργανισμό.

Η ομάδα πρέπει να εξελιχθεί και να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο, και μαζί με όλους τους ανθρώπους του προγράμματος είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρουμε.

Ανυπομονώ πολύ γι αυτό!»

Η ανακοίνωση πρόσληψης του 59χρονου τεχνικού αναφέρει τα εξής:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον Ντέιβιντ Μπλατ.

Ο 59χρονος τεχνικός θα καθίσει στον πάγκο της ομάδας μας για τα επόμενα δύο χρόνια.

Το who is who του Ντέιβιντ Μπλατ

Hμ. Γεν.: 22/05/1959

Τοπ. Γεν.: Βοστώνη (ΗΠΑ)

Πρ. Ομάδες: Χαποέλ Γκαλίλ Ελιόν (1993-1999), εθνική Ισραήλ-Under 22 (1996-1997) , εθνική Ισραήλ (ως βοηθός 1997-2001), Μακάμπι Τελ Αβίβ (ως βοηθός 1999-2001), Μακάμπι Τελ Αβίβ (2001-2003), Μακάμπι Τελ Αβίβ (2003-2004 ως βοηθός), εθνική Ισραήλ (2004-2005), Ντιναμό Αγίας Πετρούπολης (2004-2005), Μπενετόν Τρεβίζο (2005-2007), εθνική Ρωσίας (2006-2012), Εφές Πίλσεν 2007-2008, Ντιναμό Μόσχας (2008-2009), Άρης (2010), Μακάμπι Τελ Αβίβ (2010-2014), Κλίβελαντ Καβαλίερς (2014-2016), Νταρουσάφακα (2016-2018).

Τίτλοι

- Πρωταθλητής Ευρώπης με την εθνική Ρωσία στο Ευρωμπάσκετ του 2007

- Χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ του 2011 με την εθνική Ρωσίας.

- Χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012 με την εθνική Ρωσίας.

- Πρωταθλητής Ανατολικής Περιφέρειας στο ΝΒΑ (2015-Κλίβελαντ Καβαλίερς).

- Πρωταθλητής Ευρωλίγκας (2014-Μακάμπι Τελ Αβίβ)

- Πρωταθλητής Ισραήλ (2002,2003,2011,2012,2014-Μακάμπι Τελ Αβίβ)

- Κυπελλούχος Ισραήλ (2002,2003,2011,2012,2013,2014)

- Πρωταθλητής Eurochallenge (2005-Ντιναμό Αγίας Πετρούπολης)

- Πρωταθλητής Eurocup (2018-Νταρουσάφακα)

- Πρωταθλητής Ιταλίας (2006-Μπενετόν Τρεβίζο)

- Κυπελλούχος Ιταλίας (2007-Μπενετόν Τρεβίζο)

- Πρωταθλητής Αδριατικής Λίγκας (2012-Μακάμπι Τελ Αβίβ).

Ατομικές διακρίσεις

- Προπονητής της χρονιάς στην Ευρωλίγκα το 2014

- Προπονητής της χρονιάς στο Ισραήλ (1996,2002,2011,2014)

- Προπονητής της χρονιάς στο πρωτάθλημα της Ρωσίας το 2005.

- Πρωταθλητής του μήνα στην ανατολική περιφέρεια του ΝΒΑ τρεις φορές μέσα στο 2015».