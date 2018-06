Θ. Αντετοκούνμπο για Παύλο Γιαννακόπουλο: «Οι θρύλοι ζουν μέσα από την κληρονομιά που αφήνουν»

Το δικό του μήνυμα για το θάνατο του Παύλου Γιαννακόπουλου έστειλε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο. Σε ανάρτηση που έκανε στο twitter έγραψε συγκεκριμένα: «Οι θρύλοι δεν πεθαίνουν ποτέ. Ζουν μέσα από την κληρονομιά που αφήνουν».

Legends never die,they live through their #Legacy