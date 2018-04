ΑΕΚ: Στο ΟΑΚΑ το Final Four, πότε θα γίνει η κλήρωση

Ήταν αναμενόμενο, πλέον είναι και επίσημο. Το Final Four του Champions League θα γίνει στο ΟΑΚΑ με οικοδέσποινα την ΑΕΚ που πήρε το εισιτήριο επειτα από συγκλονιστική μάχη στη Γαλλία στον επαναληπτικό με την Στρασμπούρ.

Το Final Four θα διεξαχθεί στις 4-6/5 όπου εκτός της Ένωσης θα βρίσκονται εκεί και οι Μονακό, Λούντβιγκσμπουργκ, Μούρθια.

Τα ζευγάρια θα προκύψουν έπειτα από κλήρωση που θα γίνει στις 12/4 στην Αθήνα.

«Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που η Αθήνα θα διοργανώσει το δεύτερο Final Four του Basketball Champions League. Παρατηρήσαμε τον μεγάλο ενθουσιασμό του συλλόγου να αναλάβει αυτό το ιστορικό γεγονός, αλλά και την θερμή υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας. Είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι που αναθέτουμε το Final Four σε ένα τόσο εντυπωσιακό περιβάλλον, όπου η συμμετοχή τεσσάρων ομάδων που βρίσκονται στις ψηλότερες θέσεις τεσσάρων εκ των πιο ανταγωνιστικών πρωταθλημάτων εγγυάται ένα μοναδικό Σαββατοκύριακο για όλους τους φίλους του μπάσκετ στην Ευρώπη,» είπε ο Πατρίκ Κομνηνός, CEO του Basketball Champions League.

✈ ?? The city of Athens has been awarded the hosting of the 2018 #BasketballCL Final Four!



?https://t.co/uQznG84SAL pic.twitter.com/54Au6bVXqM