KAE Παναθηναϊκός Superfoods: Πίστη στο ραντεβού της με το «One Team» (video+photos)

Πιστή στο ραντεβού της με το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Euroleague «One Team» - Basketball is Everywhere παραμένει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Superfoods, συμμετέχοντας σε αυτό για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Την Τρίτη (27/3) οι «πράσινοι» επισκέφτηκαν για έκτη σερί εβδομάδα τα Special Olympics Hellas, εκπροσωπούμενοι αυτή τη φορά από τον One Team Ambassador, της ομάδας, Ίαν Βουγιούκα!

Ο σέντερ του Παναθηναϊκού Superfoods, βρέθηκε στο Κλειστό Γήπεδο Καλαθοσφαίρισης του Αθλητικού Κέντρου Γουδή του Δήμου Αθηναίων όπου συνομίλησε, φωτογραφήθηκε και έπαιξε μπάσκετ με τους αθλητές ομάδας Καλαθοσφαίρισης των Special Olympics Hellas, οι οποίοι έδειξαν να το χαίρονται με την ψυχή τους. Μάλιστα, τους αποκάλυψε μερικά από τα μυστικά του μπάσκετ συμμετέχοντας ενεργά στην προπόνησή τους.

