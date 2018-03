Επική ανατροπή και πρόκριση με τριποντάρα του Πάντερ για ΑΕΚ! (video)

Δια χειρός Πάντερ από τα 6.75 στα 2.8΄΄ για τη λήξη, η ΑΕΚ κάλυψε τη διαφορά της ήττας του πρώτου αγώνα με την Νίμπουρκ στο ΟΑΚΑ (88-98), για τη φάση των «16» του Basketball Champions League και πήρε πανηγυρική πρόκριση για τους «8». Η Ένωση «άρπαξε» το «διπλό» από την τσεχική ομάδα, ενώπιον του κοινού της με το τελικό 82-93, στη ρεβάνς των δύο ομάδων, και στα προημιτελικά θα αντιμετωπίσει το νικητή του ζευγαριού Νεπτούνας-Στρασμπούρ.

Κορυφαίος πάντως ήταν ο Μάνι Χάρις ήταν αυτός που είχε κάνει την... προεργασία της ανατροπής με ένα ασύλληπτο παιχνίδι! Ο Αμερικανός γκαρντ τελείωσε την αναμέτρηση με 36 πόντους (9/14 δίποντα, 3/8 τρίποντα και 9/10 βολές), 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και κανένα (!) λάθος σε 34 λεπτά συμμετοχής.

Από τους Τσέχους, που δεν κατάφεραν να εξαργυρώσουν την απόλυτη κυριαρχία τους στα επιθετικά ριμπάουντ (21 έναντι 5 της ΑΕΚ), ξεχώρισε ο Κέντρικ Ρέι με 18 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 21-22, 40-42, 68-64, 82-93

ΝΙΜΠΟΥΡΚ(Αμιέλ): Μπέντα, Μπόχατσικ 13 (3/8 τρίποντα), Ντέιβις 6, Χρούμπαν 15 (2 τρίποντα, 8 ριμπάουντ), Κριτζ 6, Λόρενς 11 (6 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Πέτερκα 6 (1), Πούμπρλα 5 (7 ριμπάουντ), Ρέι 18 (3/10 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Βιόραλ 2.

ΑΕΚ (Σάκοτα): Γκριν 2 (1/5 σουτ, 6 ασίστ), Χάρις 36 (9/14 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 9/10 βολές), Χάντερ 8 (4 ριμπάουντ), Τζέιμς 6, Καββαδάς, Λαρεντζάκης 11 (3/3 τρίποντα), Μαυροειδής 4, Πάντερ 9 (1), Σάκοτα 11 (2), Βασιλόπουλος 3 (1), Ξανθόπουλος 3 (1)

Aek advance to the @BasketballCL quarter finals with this Kevin Punter ? pic.twitter.com/WLwpDnZk90