ΠΣΑΚ: «Σε πρότυπα... ΝΒΑ το All Star Game 2018»

Συνδιοργανωτής του All Star Game 2018 της Πάτρας, με τον ΕΣΑΚΕ, ήταν ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών (ΠΣΑΚ), ο οποίος την Δευτέρα (12/2) εξέδωσε ευχαριστήρια ανακοίνωση προς όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχή διεξαγωγή της γιορτής του ελληνικού μπάσκετ, τέσσερα χρόνια μετά την τελευταία.

Η σχετική ανακοίνωση του ΠΣΑΚ αναφέρει: «Την ικανοποίηση του εκφράζει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών, για την άρτια διοργάνωση του ΕΚΟ All Star Game '18 της Πάτρας και εύχεται ο θεσμός που επανήλθε, να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια. Σε αυτό συνέβαλαν οι διοργανωτές και ο ΠΣΑΚ οφείλει να πει ένα μεγάλο "ευχαριστώ" στη διοίκηση του ΕΣΑΚΕ και ιδιαίτερα στο προσωπικό του που ήταν ο καλύτερος... συμπαίκτης. Επίσης, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον ΣΕΠΚ, την ΟΣΕΚΑ, τον Δήμο της Πάτρας και τον Δήμαρχο Κώστα Πελετίδη, τον σύμβουλο δημάρχου και υπεύθυνο αθλητισμού Τάκη Πετρόπουλο και φυσικά τον μεγάλο χορηγό του All Star Game, την ΕΚΟ, αφού χωρίς την παρουσία της, σήμερα δεν θα μιλούσαμε για το All Star Game, τους υπέροχους διαγωνισμούς καρφωμάτων και τριπόντων "ΛΟΥΞ" και τους εντυπωσιακούς αγώνες που έγιναν στο "Δ. Τόφαλος".

Πολλά "ευχαριστώ" και στους υπόλοιπους χορηγούς αλλά και σε όσους έβαλαν ένα μικρό λιθαράκι, για να γίνει η γιορτή του ελληνικού μπάσκετ σε πρότυπα ΝΒΑ.

Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το 2019...».