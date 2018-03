Αντίστροφη μέτρηση για το EuroCup

Οι 24 ομάδες θα χωριστούν αρχικά σε τέσσερις ομίλους των 6 ομάδων με τις 4 πρώτες να προκρίνονται στο Top16, εκεί όπου θα δημιουργηθούν τέσσερις νέοι όμιλοι των 4 ομάδων. Θα ακολουθήσουν τα προημιτελικά, τα ημιτελικά και οι τελικοί της διοργάνωσης, με τους νικητές σε όλες τις σειρές να κρίνονται στις δύο νίκες (best of three). Η ομάδα που θα στεφθεί κυπελλούχος Ευρώπης θα κερδίσει την απευθείας πρόκριση της στην Euroleague της αγωνιστικής περιόδου 2018-19.

Αναλυτικά τα γκρουπ δυναμικότητας, ενόψει της κλήρωσης της 6ης Ιουλίου:

1ο γκρουπ

Λοκομοτίβ Κουμπάν

Γκραν Κανάρια

Γαλατάσαραϊ

Ούνιξ Καζάν

2ο γκρουπ

Μπάγερν Μονάχου

Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης

Νταρουσάφακα

Άλμπα Βερολίνου

3ο γκρουπ

Τσεντεβίτα

Τόφας

Χαποέλ Ιερουσαλήμ

Λιέτουβος Ρίτας

4ο γκρουπ

Τρέντο

Ρέτζιο Εμίλια

Τορίνο

Μπιλμπάο

5ο γκρουπ

Ανδόρα

Λιετκαμπέλις

Λιμόζ

Ουλμ

6ο γκρουπ

Μπούντουσνοστ

Παρί Λεβαλουά

Παρτιζάν

Βιλερμπάν