Πήρε πίσω Μπιλλή ο Πανιώνιος!

Η ανακοίνωση:

«Ο Μπιλλής επέστρεψε στο “σπίτι” του

Ο Πανιώνιος ΓΣΣ ανακοινώνει την συμφωνία με τον Σωτήρη Μπιλλή. Ο 20χρονος φόργουορντ συναντήθηκε με τον πρόεδρο του συλλόγου Ίωνα Βαρουξάκη και έδωσαν τα χέρια για την επιστροφή του στον “Ιστορικό”.

Who is Who

Ο Σωτήρης Μπιλλής γεννήθηκε στις 14 Νοεμβρίου 1996 και έχει ύψος 1.98. Προέρχεται από τα τμήματα υποδομής του Πανιωνίου, όπου είχε αναδειχθεί πρωταθλητής τόσο σε επίπεδο Παίδων, όσο και Εφήβων, ενώ την σεζόν 2014-2015 αγωνίστηκε και σε 14 παιχνίδια της Α1 με τους “κυανέρυθρους” έχοντας μέσο όρο 2 πόντους και 1 ριμπάουντ ανά αγώνα.

Την περσινή χρονιά ο Σωτήρης Μπιλλής αποτέλεσε μέλος της Εθνικής ομάδας των Εφήβων στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα U19 που έγινε στο Ηράκλειο, ενώ στην συνέχεια αγωνίστηκε και στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα U20 που έγινε στην Ιταλία, με την Εθνική ομάδα Νέων Ανδρών.

Πέρσι φόρεσε την φανέλα του Κολοσσού Ρόδου στο πρωτάθλημα της Α1 Κατηγορίας και σε 18 παιχνίδια είχε 0.7 πόντους και 0.6 ριμπάουντ ανά αγώνα».