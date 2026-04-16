NBA: Ο Κάρι έστειλε τους Κλίπερς… σπίτι τους - Στα play offs της Ανατολής οι Σίξερς

AP Photo/Mark J. Terrill

Onsports Team

Ένα τεράστιο καλάθι του Στεφ Κάρι έκρινε τη «μάχη» των Ουόριορς με τους Κλίπερς στο play in της Δύσης, με τους «Πολεμιστές» να επικρατούν 126-121. Στα play offs της Ανατολής οι Σίξερς.

Σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες και είχε δραματική εξέλιξη στα τελευταία λεπτά, οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς έδειξαν χαρακτήρα και γύρισαν την κατάσταση, επικρατώντας 126-121 των Λος Άντζελες Κλίπερς για τις θέσεις 9-10 του play-in της Δυτικής Περιφέρειας, παίρνοντας την πρόκριση για τον επόμενο γύρο.

Καθοριστικός παράγοντας της ανατροπής ήταν ο Αλ Χόρφορντ, ο οποίος «φωτιά» στην τέταρτη περίοδο σημείωσε τέσσερα τρίποντα μέσα σε 5:37 και έδωσε το έναυσμα για ένα επιμέρους 27-13 που άλλαξε τη ροή του αγώνα. Ωστόσο, ο Στεφ Κάρι ήταν ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής για τους φιλοξενούμενους, πετυχαίνοντας τεράστιο καλάθι για το 120-117, 50,4 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε, ενώ τελείωσε το ματς με 35 πόντους και 7/12 τρίποντα.

Σημαντική ήταν και η συνολική παρουσία του Γκι Σάντος, που γέμισε τη στατιστική του με 20 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ 20 πόντους πρόσθεσε και ο Κρίσταπς Πορζίνγκις, προσφέροντας κρίσιμες λύσεις στην τελική ευθεία.

Για τους Κλίπερς, που είδαν τη σεζόν τους να ολοκληρώνεται, ο Ντάριους Γκάρλαντ και ο Κουάι Λέοναρντ σημείωσαν από 21 πόντους, με τον δεύτερο να μην βρίσκει ρυθμό στο δεύτερο ημίχρονο. Πρώτος σκόρερ της ομάδας ήταν ο Μπένεντικτ Μάθουριν με 23 πόντους ερχόμενος από τον πάγκο.

Οι Ουόριορς στρέφουν πλέον την προσοχή τους στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τους Φοίνιξ Σανς, όπου θα διεκδικήσουν το τελευταίο εισιτήριο για τα play offs της Δύσης. Ο νικητής της αναμέτρησης θα καταλάβει την 8η θέση και θα βρεθεί απέναντι στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ στον πρώτο γύρο.

Στην Ανατολική Περιφέρεια, οι Φιλαδέλφεια Σίξερς εξασφάλισαν την παρουσία τους στα playoffs, επικρατώντας με 109-97 των Ορλάντο Μάτζικ για τις θέσεις 7-8 του play-in.

Πρωταγωνιστής για τους γηπεδούχους ήταν ο Ταϊρίς Μάξεϊ, ο οποίος πέτυχε 31 πόντους, με τους 11 να έρχονται στην τέταρτη περίοδο, βάζοντας τη σφραγίδα του στη νίκη. Έτσι, οι Σίξερς κατέλαβαν την 7η θέση και θα αντιμετωπίσουν τους Μπόστον Σέλτικς στον πρώτο γύρο των playoffs.

Σημαντική ήταν και η συνεισφορά του Βι Τζέι Έτζκομπ με νταμπλ-νταμπλ (19 πόντοι, 11 ριμπάουντ), αλλά και του Αντρέ Ντράμοντ που πρόσθεσε 14 πόντους και 10 ριμπάουντ. Από την πλευρά του, ο Κέλι Ούμπρε Τζούνιορ είχε 19 πόντους, ενώ 16 σημείωσε ο Πολ Τζορτζ.

Για τους Μάτζικ, που θα έχουν μία ακόμη ευκαιρία μέσω της διαδικασίας του play-in, ο Ντέσμοντ Μπέιν ξεχώρισε με 34 πόντους, ενώ 18 πρόσθεσε ο Πάολο Μπανκέρο.

Η ομάδα του Ορλάντο θα αντιμετωπίσει πλέον τους Σάρλοτ Χόρνετς για το τελευταίο εισιτήριο της Ανατολής, με τον νικητή να καταλαμβάνει την 8η θέση και να τίθεται αντιμέτωπος με τους Ντιτρόιτ Πίστονς, που ολοκλήρωσαν την κανονική περίοδο με το καλύτερο ρεκόρ στην περιφέρεια, στον πρώτο γύρο των playoffs.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA:

Play-in

Ανατολή Θέσεις 7-8

Φιλαδέλφεια 76ers - Ορλάντο Μάτζικ 109-97

Δύση Θέσεις 9-10

Λος Άντζελες Κλίπερς - Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς 121-126