Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

NBA: Έγραψε ιστορία ο Ντουράντ - Πέρασε τον Τζόρνταν στην λίστα των κορυφαίων σκόρερ
AP Photo/Ashley Landis
Onsports Team 22 Μαρτίου 2026, 11:57
NBA

Ο Κέβιν Ντουράντ συνέχισε να ανεβαίνει στη λίστα των κορυφαίων σκόρερ στην ιστορία του ΝΒΑ, ξεπερνώντας τον Μάικλ Τζόρνταν και αφήνοντάς τον πίσω στην κατάταξη.

Το επίτευγμά του ήρθε στη νίκη των Ρόκετς απέναντι στους Χιτ με 123-122, σε ένα παιχνίδι όπου ο έμπειρος σταρ πρόσθεσε ακόμη 27 πόντους στο ενεργητικό του.

Με αυτή την επίδοση, έφτασε συνολικά τους 32.294 πόντους στην καριέρα του, σε 1.190 συμμετοχές, ανεβαίνοντας στην πέμπτη θέση όλων των εποχών και προσπερνώντας τον Τζόρνταν, που είχε 32.292 σε 1.072 αγώνες.

 

Πλέον, μπροστά του στη σχετική λίστα βρίσκονται μόνο τέσσερις θρύλοι του αθλήματος: ο Κόμπι Μπράιαντ, ο Καρλ Μαλόουν, ο Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ και ο Λεμπρόν Τζέιμς, που διατηρεί την κορυφή με μεγάλη διαφορά. Παράλληλα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνεχίζει τη δική του πορεία, καταλαμβάνοντας την 42η θέση με 21.531 πόντους σε 895 παιχνίδια.

Σε ό,τι αφορά τη φετινή του παρουσία, ο Ντουράντ διατηρεί υψηλά στάνταρ απόδοσης, με μέσους όρους 25,7 πόντων, 5,5 ριμπάουντ και 4,5 ασίστ ανά αγώνα, επιβεβαιώνοντας πως παραμένει ένας από τους κορυφαίους σκόρερ του πρωταθλήματος.



Ροή ειδήσεων

Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved