Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ο πρόεδρος των Μπακς μίλησε για την παραμονή του «Greek Freak»

Το προηγούμενο διάστημα υπήρχαν πολλές αναφορές στις ΗΠΑ ότι ο Giannis για πρώτη φορά σκεφτόταν σοβαρά το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από τους Μπακς, αλλά όπως φαίνεται η αγάπη του για το Μιλγουόκι θα υπερισχύσει…

Ο Αντετοκούνμπο αποκάλυψε στον Youtuber Speed ότι «πιθανότατα» θα μείνει στους Μπακς, ενώ αισιόδοξος εμφανίστηκε κι ο πρόεδρος των Μπακς, σε δηλώσεις που έκανε κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο Summer League.

Ο Φέιγκαν, ο οποίος παρακολούθησε τον αγώνα των «Ελαφιών» με τους Κλίπερς, φιλοξενήθηκε στο NBA TV, όπου μίλησε και για το θέμα της παραμονής του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Όπως ανέφερε: «Είναι εκεί όπου βρισκόταν για δέκα χρόνια. Ο Γιάννης αγαπάει το Μιλγουόκι και το Μιλγουόκι αγαπάει τον Γιάννη. Είμαστε σε ένα καλό σημείο. Νιώθουμε τρομερά για αυτό. Παίρνουμε μία μικρή χαρά όταν όλοι οι υπόλοιποι νομίζουν ότι ξέρουν τι συμβαίνει και τι είναι clickbait, αλλά για εμάς, είμαστε σε ένα καλό σημείο. Ο Γιάννης είναι σε ένα καλό μέρος, απολαμβάνει το καλοκαίρι. Ανυπομονούμε για τη νέα σεζόν».

"Giannis loves Milwaukee, Milwaukee loves Giannis." @Bucks President Peter Feigin says they're in a good place with their superstar ? pic.twitter.com/p8F4kokWEA