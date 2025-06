NBA: «Βόμβα» στους Λέικερς - Οι Μπας πουλάνε την ομάδα έναντι 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Ιστορική αλλαγή στο NBA και τους Λέικερς, μια και σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται από τον Σαμς Σαράνια, η οικογένεια Μπας ήρθε σε συμφωνία με τον Μαρκ Ουόλτερ για την πώληση της ομάδας, η αξία της οποίας φτάνει το ποσό των 10.000.000.000 δολαρίων!

Μάλιστα, όπως τονίζεται στο δημοσίευμα, ακόμα και μετά την ολοκλήρωση του deal με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και πρόεδρο της TWG Global, ο οποίος εμπλέκεται ακόμα στους LA Dodgers του MLB αλλά και της Τσέλσι στην Premier League, η Τζίνι Μπας, θα διατηρήσει τη θέση της ως Κυβερνήτης της ομάδας.

Η τελευταία είχε κληρονομήσει τις μετοχές των Λέικερς από τον Τζέρι Μπας, ο οποίος είχε αγοράσει την ομάδα το 1979 από τον Τζακ Κεντ Κουκ για 67,5 εκατομμύρια δολάρια και απεβίωσε το 2013.

Υπό την παρουσία της οικογένειας των Μπας, οι «Λιμνάνθρωποι» έχουν κατακτήσει 11 πρωταθλήματα, 10 με «αφεντικό» τον Τζέρι Μπας (1980, 1982, 1985, 1987, 1988, 2000, 2001, 2002, 2009, 2010) και ένα με την Τζίνι Μπας (2020).

BREAKING: The Buss family is entering an agreement to sell majority ownership of the Los Angeles Lakers to Mark Walter, the CEO and chairman of diversified holding company TWG Global, sources tell ESPN. Jeanie Buss will continue to serve in her role as Governor after the sale. pic.twitter.com/1Da6LDD7TJ