ΛεΜπρον Τζέιμς: Ούτε να ακούει το να γίνει προπονητής! – «Καμία απολύτως περίπτωση»

Ο «King James» είναι ένας από τους κορυφαίους παίκτες στην ιστορία του μπάσκετ.

Ο Τζέιμς, όμως, δεν θα ακολουθήσει στο μονοπάτι που ακολουθούν πολλοί συνάδελφοι τους, μετά το τέλος της καριέρας τους. «Δεν υπάρχει καμία περίπτωση», ήταν η ξεκάθαρη απάντηση του όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να γίνει προπονητής.

Ο «σταρ» των Λέικερς φιλοξενήθηκε στο «On the Mind the Game podcast», όπου ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν τίθεται τέτοιο θέμα Αλφόνσο Τέιλορ (ο φίλαθλος που έκανε την ερώτηση). Εκτιμώ μία ερώτηση τέτοιου είδους, αλλά δεν θα γίνει. Καμία ομάδα, μηδέν πιθανότητες!».

Για να πούμε την αλήθεια, περισσότερο για ιδιοκτήτη ομάδας μας κάνει ο ΛεΜπρον Τζέιμς.

Sorry y'all, LeBron's never coaching.



A new mailbag episode drops tomorrow answering all your questions, 9am ET.



Subscribe to our YouTube: https://t.co/MTZFWW4SfT pic.twitter.com/V2gAShOOMj