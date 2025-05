Ο Μάικλ Τζόρνταν επιστρέφει στο NBA: Ο νέος ρόλος έκπληξη του MJ!

22 χρόνια έπειτα από το τελευταίο του παιχνίδι στο NBA, ο «MJ» επιστρέφει καθώς ήρθε σε συμφωνία με το NBC.

BREAKING: Michael Jordan will be joining the NBA on NBC and Peacock as a special contributor, the network announced. pic.twitter.com/moBfeEAyYh

Όπως ανακοίνωσε το τηλεοπτικό δίκτυο των ΗΠΑ: «Μία θρυλική προσθήκη στην ομάδα μας! Με ενθουσιασμό καλωσορίζουμε τον Μάικλ Τζόρνταν στον ρόλο του ειδικού συνεργάτη για το NBA, στο NBC και στο Peacock», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Το πιθανότερο σενάριο θέλει τον Τζόρνταν να αναλαμβάνει ρόλο αναλυτή στους κορυφαίους αγώνες του NBA.

A legendary addition to our team!



We’re thrilled to welcome Michael Jordan as a special contributor to the NBA on NBC and Peacock. pic.twitter.com/Pjsq8tokfi