Γιάννης Αντετοκούνμπο: Τα συγκλονιστικά λόγια του «Greek Freak» κι η απολογία των Χαλιμπέρτον

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πέτυχε το 60ο τριπλ νταμπλ του κι οι Μπακς έδωσαν μια μεγάλη μάχη, αλλά λύγισαν (119-118) ξανά από τους Πέισερς στην παράταση, με αποτέλεσμα να αποκλειστούν με 4-1 στον πρώτο γύρο των NBA Playoffs.

Με τη λήξη του αγώνα επικράτησε χάος, επικράτησε μεγάλη ένταση με την οικογένεια Χαλιμπέρτον και τον Μπεν Μάθουριν. Μάλιστα, ο πατέρας του γκαρντ της Ιντιάνα έβρισε τον «Greek Freak», όπως αποκάλυψε ο ίδιος, ο οποίος ήταν έξαλλος από την ασέβεια που του έδειξε.

Ο ηγέτης των Μπακς παρέδωσε μαθήματα ήθους με όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου κι αποθεώνεται από τους φίλους του ΝΒΑ.

«Είμαι ταπεινός στις νίκες. Υπάρχουν πολλοί εκεί έξω που όταν κερδίζουν, βλέπουν ένα πράσινο φως να ανάβει για να μιλήσουν με ασέβεια. Διαφωνώ με αυτό. Έχω κατακτήσει ένα πρωτάθλημα, εκείνοι όχι. Και δεν προσπαθώ να μειώσω την προσπάθεια κανενός.

Η μητέρα μου δεν έχει χάσει αγώνα από τον Φεβρουάριο του 2014 που ήρθε στο Μιλγουόκι. Όταν πήραμε το πρωτάθλημα, φοβόταν να μπει στο γήπεδο για να με αγκαλιάσει. Αναρωτιόταν αν επιτρέπεται. Εκτός από τον Θανάση, δεν βλέπετε την οικογένειά μου στο παρκέ.

Νόμιζα ότι ήταν οπαδός. Ήταν ο μπαμπάς του Ταϊρίς. Μου έδειξε μια πετσέτα με το πρόσωπο του γιου του και με έβριζε. Αυτό ήταν η απόλυτη ασέβεια. Ο μπαμπάς μου ήταν ο άνθρωπος με τον μεγαλύτερο σεβασμό. Όταν έρχεσαι από το τίποτα και δουλεύεις όλη σου τη ζωή στο πεζοδρόμιο, όταν σε κυνηγάει η αστυνομία για να σε στείλει πίσω στη χώρα σου, είσαι ταπεινός.

Δεν πρέπει να είσαι ασεβής. Ρωτούσα τον πατέρα μου, γιατί κάθεται πάντα μακριά. Γιατί είναι τόσο ταπεινός και μου έλεγε ότι δεν πρέπει να ανησυχώ. Έτσι μεγάλωσα εγώ. Ίσως αν οι γιοι μου παίξουν μπάσκετ, να είμαι κι εγώ στο παρκέ. Θα δούμε σε 20 χρόνια.

Είμαι χαρούμενος για τον μπαμπά του Χαλιμπάρτον, αλλά το να με βρίζει, είναι απολύτως απαράδεκτο».

Ο πατέρας του Ταϊρίς Χαλιμπέρτον, Τζον, ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά του μέσω των social media. Συγκεκριμένα, έγραψε: «Απολογούμαι στον Γιάννη, τους Μιλγουόκι Μπακς και τον οργανισμό των Πέισερς για τις πράξεις μου μετά το τέλος του αγώνα. Αυτή δεν ήταν μία καλή εικόνα για το άθλημά μας ή τον γιο μου και δεν θα κάνω αυτό το λάθος ξανά».

I sincerely apologize to Giannis, the Milwaukee Bucks and the Pacers organization for my actions following tonight's game. This was not a good reflection on our sport or my son and I will not make that mistake again.