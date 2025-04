ΝΒΑ: Επίσημο! Ο Νεοκλής Αβδάλας δήλωσε συμμετοχή στο Draft του 2025

Η διαδικασία είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί το διήμερο 25-26 Ιουνίου, καθώς πρώτος και δεύτερος γύρος θα γίνουν διαφορετικές ημέρες.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι παίκτες που βρίσκονται στη λίστα έχουν δικαίωμα να αποσύρουν τη συμμετοχή τους μέχρι τις 15 Ιουνίου. Όσοι προέρχονται από το NCAA θα πρέπει να το πράξουν μέχρι τις 28 Μαΐου, έτσι ώστε να μπορέσουν να είναι διαθέσιμοι στη νέα αγωνιστική περίοδο του κολεγιακού πρωταθλήματος.

Πέρα από τον νεαρό παίκτη του Παναθηναϊκού AKTOR, ο οποίος αγωνίζεται φέτος με τη μορφή δανεισμού στο Περιστέρι, ξεχωρίζει το όνομα του Κούπερ Φλαγκ από το Ντιουκ, ο οποίος αναμένεται να είναι το φετινό Νο1 του Draft.

Από εκεί και πέρα, υπάρχει ο Νολάν Τραορέ της Σεν Κεντέν κι ο Μπασαλά Μπαγκαγιόκο, ο οποίος πριν από λίγες ημέρες κατέκτησε το FIBA Europe Cup με την Μπιλμπάο στους τελικούς με τον ΠΑΟΚ.

The National Basketball Association (NBA) announced today that 106 players have filed as early entry candidates for NBA Draft 2025 presented by State Farm, which will be held Wednesday, June 25 (First Round) and Thursday June 26 (Second Round) at Barclays Center in Brooklyn, New… pic.twitter.com/e4mr12UrBa