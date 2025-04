NBA: Προσπέρασε Τζόρνταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τις μυθικές εμφανίσεις του

Ο Έλληνας σούπερ σταρ είχε κατά μέσο όρο, την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε, 36 πόντους, 12.3 ριμπάουντ, 13.7 ασίστ, 1.7 κλεψίματα, με 67.8% στα εντός πεδίας και 50% από το τρίποντο, οδηγώντας τα «Ελάφια» σε δύο σερί νίκες, κόντρα σε Σίξερς και Χιτ, τη στιγμή που η ομάδα του έφτασε στο 3-0 στην εβδομάδα, αφού επιβλήθηκε και των Πέλικανς.

Αυτή ήταν η 26η φορά που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης εβδομάδας στο NBA, με αποτέλεσμα να ανέβει στην 4η θέση μαζί με τον Τζέιμς Χάρντεν, προσπερνώντας τον Μάικλ Τζόρνταν. Στην κορυφή είναι ο ΛεΜπρόν Τζέιμς με 69 βραβεία, ενώ ακολουθούν οι Κέβιν Ντουράντ και Κόμπε Μπράιαντ με 33.

NBA Players of the Week for Week 24.



West: Kawhi Leonard (@LAClippers)

East: Giannis Antetokounmpo (@Bucks) pic.twitter.com/gRwSHInKa9