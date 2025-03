Θρήνος στο NBA: Πέθανε ο Τζούνιορ Μπρίτζμαν – Έδειξε ότι υπάρχει ζωή και πέρα από το μπάσκετ

Ο Μπρίτζμαν, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 71, είχε κι ένα μικρό ποσοστό στους Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Το NBA θρηνεί μια εμβληματική μορφή του, η οποία έδειξε ότι υπάρχει ζωή και πέρα από το μπάσκετ για τους αθλητές. Ο Μπρίτζμαν επιλέχθηκε στο Νο8 του Draft από τους Λέικερς κι ήταν ένας από τους κορυφαίους 6ους παίκτες των 70s και 80s.

Μάλιστα, αποτέλεσε και κομμάτι της ανταλλαγής του Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ από τους Μπακς στους Λέικερς. Έπαιξε στο NBA από το 1975 έως το 1987, φορώντας τις φανέλες των Μπακς και Κλιπερς.

Αυτό που τον ξεχώρισε, όμως, ήταν οι επιτυχίες του εκτός παρκέ, δείχνοντας ότι κι οι αθλητές μπορούν να πετύχουν, μόλις αποσυρθούν. Μετά την αποχώρησή του από το ΝΒΑ, ο Μπρίτζμαν έγινε επιχειρηματίας και επενδυτής κι είναι ιδιαίτερα γνωστός για την επιτυχία του στη βιομηχανία του fast food. Συγκεκριμένα, είχε την επιχείρηση Bridgeman Foods, η οποία κατέχει τα δικαιώματα για την αλυσίδα εστιατορίων Wendy's και Chili's.

We are shocked and saddened by the tragic passing of Bucks legend and owner Junior Bridgeman. We send our deepest condolences to his family. pic.twitter.com/XakoTcDeF5