Γιαννης Αντετοκούνμπο: Συμπαίκτης του στους Μπακς τιμωρήθηκε για χρήση απαγορευμένης ουσίας

Το NBA γνωστοποίησε ότι τιμώρησε τον συμπαίκτη του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Bobby Portis Jr. has been suspended for 25 games for violating the terms of the NBA/NBPA Anti-Drug Program by testing positive for Tramadol, the league announced today.



Portis Jr.’s suspension will begin with tonight’s game against the Los Angeles Clippers.