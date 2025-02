Μεγάλο «μπαμ» στο NBA: Ο Λούκα Ντόντσιτς στους Λέικερς! – Όλα τα αποτελέσματα της ημέρας (02/02)

Την τεράστια είδηση αποκάλυψε ο Σαμς Σαράνια, γνωστοποιώντας ότι την αντίθετη πορεία από τον Σλοβένο θα ακολουθήσει ο Άντονι Ντέιβις.

Τον Ντόντσιτς θα ακολουθήσουν στους Λέικερς οι Μάξι Κλέμπερ και Μαρκίφ Μόρις, ενώ στους Μάβερικς θα μετακομίσει ο Μαξ Κρίστι.

Οι «Μαβς» θα λάβουν κι ένα draft pick πρώτου γύρου για το 2029, ενώ στο deal αναμένεται να εμπλακεί και τρίτη ομάδα, οι Τζαζ, οι οποίοι θα πάρουν τον Τζέιλεν Χουντ – Σίφινο και draft picks.

BREAKING: The Dallas Mavericks are trading Luka Doncic, Maxi Kleber and Markieff Morris to the Los Angeles Lakers for Anthony Davis, Max Christie and a 2029 first-round pick, sources tell ESPN. Three-team deal that includes Utah.