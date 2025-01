Γιάννης Αντετοκούνμπο: Αναβλήθηκε ο αγώνας των Μπακς λόγω χιονοθύελλας

Η αναμέτρηση ήταν προγραμματισμένη να διεξαχθεί τα ξημερώματα της Πέμπτης στις 03:00, ωστόσο τα έντονα καιρικά φαινόμενα οδηγούν στην αναβολή της.

Την συγκεκριμένη εξέλιξη γνωστοποίησε ο Αμερικανός δημοσιογράφος, Κρις Χέινς, ο οποίος αναφέρει ότι το Πέλικανς - Μπακς δεν θα γίνει, λόγω χιονοθύελλας στη Νέα Ορλεάνη, όπου πολλοί δρόμοι είναι κλειστοί λόγω πάγου.

Sources: New Orleans Pelicans-Milwaukee Bucks game tonight will be postponed due to the snow storm in New Orleans. Many roads are closed off and icy. pic.twitter.com/LhjLWnOouq