NBA: Πήραν το θρίλερ και πέρασαν από τη Μινεσότα οι Γκρίζλις

Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι σ’ όλη τη διάρκεια, κάτι που φάνηκε και από το γεγονός πως καμία από τις δύο ομάδες δεν μπόρεσε να πάρει διαφορά μεγαλύτερη από έξι πόντους, ενώ καταγράφηκαν 25 εναλλαγές στο προβάδισμα. Τελικά, οι Γκρίζλις επιβλήθηκαν 127-125 των Τίμπεργουλβς, με δύο καλάθια του Τζα Μοράντ.

Ο άσος της ομάδας του Μέμφις ήταν αυτός που ισοφάρισε 125-125 στα 54’’ και έδωσε το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους στα 18’’ πριν το τέλος. Από την άλλη, μοιραίος για τους γηπεδούχους ήταν ο Άντονι Έντουαρντς που αστόχησε σε δύο σουτ τριών πόντων στα τελευταία δευτερόλεπτα.

