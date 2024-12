NBA: Παρέσυραν Πίστονς με τρομερό Αντετοκούνμπο οι Μπακς και προκρίθηκαν στα προημιτελικά του Cup

Τα «Ελάφια» έχουν αρχίσει να βρίσκουν ρυθμό στον «μαγικό κόσμο» του NBA και πανηγύρισαν την έβδομη συνεχόμενη νίκη τους, αυτή τη φορά για το NBA Cup, κόντρα στους Πίστονς. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τελείωσε τον αγώνα με 28 πόντους, 8 ασίστ, 7 ριμπάουντ και 1 τάπα σε 28 λεπτά που βρέθηκε στο παρκέ, με ποσοστό ευστοχίας 91%.

Όπως είναι εύκολα αντιληπτό, ο «Greek Freak» ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Μπακς, με τον Ντάμιαλ Λίλαρντ να τον… ακολουθεί, προσφέροντας λύσεις με 25 πόντους, 5 ασίστ και 4 ριμπάουντ. Ο Κέιντ Κάνινγχαμ «πάλεψε» για την ομάδα του Ντιτρόιτ με 23 πόντους.

Στα προημιτελικά της Ανατολής για το NBA Cup, η ομάδα του Μιλγουόκι θα αντιμετωπίσει τους Ορλάντο Μάτζικ. Τα ματς στην επόμενη φάση αναμένεται να διεξαχθούν στις 10 και 11 Δεκεμβρίου, ενώ αυτοί που θα προκριθούν θα πάρουν μέρος στο Final 4 που θα γίνει στο Λας Βέγκας από 14 έως 17 Δεκεμβρίου.

