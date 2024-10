Λεμπρόν Τζέιμς: Φανέλα που φορούσε στα 17 έπιασε μυθικό ποσό σε δημοπρασία!

Μία φανέλα του Λεμπρον Τζέιμς από την εποχή που ήταν 17 ετών και αγωνιζόταν ακόμα στο γυμνάσιο βγήκε σε δημοπρασία με τιμή έναρξης τις 250 χιλιάδες δολάρια.

Ωστόσο, το τελικό ποσό για το οποίο εν τέλει πουλήθηκε ήταν αρκετά υψηλότερο, καθώς ο νικητής του πλειστηριασμού την απέκτησε έναντι 1,3 εκατομμυρίων δολαρίων!

LeBron's high school jersey from the infamous Sports Illustrated ‘Chosen One’ cover has sold for a record $1.3 million at auction ? pic.twitter.com/vAvGbHZHUQ

Βέβαια, δεν πρόκειται για μία τυχαία φανέλα του Λεμπρόν Τζέιμς από το Γυμνάσιο St. Vincent-St. Mary όπου φοίτησε.

Αλλά για εκείνη που είχε φορέσει για τις ανάγκες της φωτογράφισης, όταν έγινε εξώφυλλο στο αμερικανικό περιοδικό Sports Illustrated για το τεύχος που ήταν αφιερωμένο στον ίδιο και είχε τίτλο «The Chosen One» (σ.σ. ο εκλεκτός).

To be on the cover of Sports Illustrated at 16 as the chosen one and exceed those expectations is the greatest story in sports pic.twitter.com/uLHDliONfX