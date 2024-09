Ελπιδοφόρο αστέρι του NBA σταματάει το μπάσκετ για να γίνει ιερέας μετά από οικογενειακή τραγωδία

Οι πληροφορίες που ήθελαν τον Έι Τζέι Γκρίφιν να αποσύρεται από το επαγγελματικό μπάσκετ σε ηλικία μόλις 21 ετών επιβεβαιώθηκαν.

Ο Αμερικανός άσος αποφάσισε να ακολουθήσει έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο, αφού όπως ο ίδιος ανακοίνωσε θα γίνει ιερέας.

«Εγκαταλείπω το μπάσκετ για να ακολουθήσω τον Ιησού. Ξέρω ότι μπορεί στα μάτια πολλών αυτό να φαντάζει παράξενο, αλλά θέλω να σας πω ότι είμαι ενθουσιασμένος που θα υπηρετήσω τον Θεό με όλο μου το είναι.

Αφήνοντας το μπάσκετ θα μπορέσω να το κάνω και να γίνω ιερέας, ώστε να αφοσιωθώ στον Κύριο με όλη μου την καρδιά», ανέφερε ο Έι Τζέι Γκρίφιν.

AJ Griffin on why he retired from basketball at the age of 21:

“I gave up basketball to follow Jesus.”

Griffin will purse being a full time minister.

Good luck to Griffin on his next journey! ? pic.twitter.com/U5xt2T8Du3