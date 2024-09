Γιάννης Αντετοκούνμπο: Συγκινεί για τα 7 χρόνια από τον θάνατο του πατέρα του

Επτά χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τον θάνατο του πατέρα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, Τσαρλς.

Ο σούπερ σταρ του NBA και της Εθνικής Ελλάδας θέλησε να τιμήσει τη μνήμη του ανεβάζοντας τέσσερις οικογενειακές φωτογραφίες του στα social media και τονίζοντας πως «γνωρίζω ότι μας κοιτάει από ψηλά και είναι υπερήφανος για εμάς».

Thank you for coming out and supporting my family!

7 years ago today our dad went to heaven and we started CAFF to honor his legacy, I know he’s looking down and he’s proud ?? pic.twitter.com/cMDqhtnD4G