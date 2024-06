Θλίψη στο NBA: Πέθανε ο εμβληματικός Τζέρι Ουέστ – Η φιγούρα του αποτυπώνεται στο λόγκο

Ο Ουέστ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών.

Ο άνθρωπος που έδωσε τη φιγούρα του στο λόγκο του NBA αγωνίστηκε από το 1960 έως το 1974 στους Μινεάπολις Λέικερς (σ.σ. μετέπειτα Λος Άντζελες Λέικερς), μετρώντας 27 πόντους, 5.8 ριμπάουντ και 6.7 ασίστ ανά αγώνα. Με τους «Λιμνάθρωπους» πανηγύρισε το πρωτάθλημα του 1972, στους οποίους βρέθηκε και στην τεχνική ηγεσία τους από το 1976 έως το 1979.

Hall of Famer Jerry West died this morning at 86 pic.twitter.com/mmnZ6nSS47