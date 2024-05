NBA: Μία νίκη μακριά από τελικούς της Δύσης οι Μάβερικς - Στους τελικούς της Ανατολής οι Σέλτικς

Στην Οκλαχόμα, οι Μάβερικς έκαναν ένα ακόμα break στην σειρά των ημιτελικών της Δύσης και βρίσκονται μία νίκη μακριά από τους τελικούς της περιφέρειάς τους.

Για ένα ακόμα ματς, κορυφαίος για την ομάδα του Ντάλας ήταν ο Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος «έγραψε» ένα ακόμα triple double με 31 πόντους, 10 ριμπάουντ και 11 ασίστ, ενώ ο Σάι Γκλίτζιους Αλεξάντερ ξεχώρισε για τους Θάντερ με 30 πόντους, 8 ασίστ και 6 ριμπάουντ.

Στη Βοστώνη, οι Σέλτικς δεν άφησαν κανένα περιθώριο αντίδρασης στους Καβαλίερς, οι οποίοι παρατάχθηκαν χωρίς τους Μίτσελ, Άλεν και Λεβέρτ. Οι γηπεδούχοι μπορεί να… πιέστηκαν λίγο στις πρώτες τρεις περιόδους, αλλά στο τέταρτο δωδεκάλεπτο κυριάρχησαν και «έκλεισαν» θέση για τρίτη συνεχόμενη χρονιάς στους τελικούς της Ανατολής.

Ο Αλ Χόρφορντ ήταν ο άνθρωπος που έπαιξε καθοριστικό ρόλο, καθώς τελείωσε τον αγώνα με 22 πόντους, 15 ριμπάουντ και 5 ασίστ και έγινε ο γηραιότερος παίκτης του NBA που τελειώνει αγώνα play offs με 20+ πόντους, 10+ ριμπάουντ, 5+ τρίποντα και 5+ ασίστ, ξεπερνώντας τον ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Al Horford becomes the oldest player in NBA history to record a 20+ PT, 10+ REB, 5+ 3PT, 5+ AST playoff game, passing LeBron James.#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/yEyGWqGn1e