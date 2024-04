Χαμός στο NBA: Ο αδερφός του Γιόκιτς έριξε μπουνιά σε θεατή στο Νάγκετς – Λέικερς (video)

Το Ντένβερ έκανε το 2-0 στη σειρά, σε μια συναρπαστική αναμέτρηση εντός παρκέ, αλλά επεισοδιακή στις κερκίδες.

Τα αδέρφια του Νίκολα Γιόκιτς, Νεμάνια και Στραχίνια ήρθαν στα χέρια με έναν οπαδό στην Ball Arena κι όπως φαίνεται στο video που κυκλοφόρησε, ένας εξ αυτών φαίνεται να του ρίχνει μπουνιά.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι πιο δίπλα ήταν η σύζυγος του Σέρβου «σταρ» των Νάγκετς, η οποία κρατούσε αγκαλιά την κόρη τους. Μάλιστα, όταν η κατάσταση πήγε να ξεφύγει για τα καλά προσπάθησε να ηρεμήσει τα πνεύματα.

Δείτε το video που έγινε viral:

