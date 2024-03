Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ξανά εκτός ο «Greek Freak» - Δεν παίζει κόντρα στους Σέλτικς

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν είχε παίξει κόντρα στους Σανς, κάτι που θα ισχύσει και στο ματς με τους Σέλτικς.

Ο ηγέτης του Μιλγουόκι δεν έχει ξεπεράσει το πρόβλημα στον ιγνυακό τένοντα και θα απουσιάσει από το κρίσιμο ματς, που θα γίνει τα ξημερώματα της Πέμπτης (21/3). Οι Μπακς είναι μια νίκη μπροστά από τους Καβαλίερς και θέλουν τη νίκη για να παραμείνουν στη δεύτερη θέση της Ανατολής.

Ο «Greek Freak», ο οποίος μετράει την τρέχουσα σεζόν 30.8 πόντους, 11.2 ριμπάουντ και 6.4 ασίστ, δεν θα μπορέσει να βοηθήσει τους συμπαίκτες του κόντρα στην καλύτερη ομάδα της regular season. Θα είναι η τρίτη αναμέτρηση των δύο ομάδων φέτος, με το ρεκόρ να είναι 1-1.

