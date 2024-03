Γιάννης Αντετοκούνμπο: Πρόβλημα με τον «Greek Freak» στους Μπακς

Το Μιλγουόκι αντιμετωπίζει το Φίνιξ, αλλά θα το πράξει δίχως τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο ηγέτης των «Ελαφιών» αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού και μολονότι έκανε «ζέσταμα», δεν θα αγωνιστεί στο ματς.

Milwaukee Bucks star Giannis Antetokounmpo is out vs. the Phoenix Suns today, sources tell ESPN.