NBA: Χαμός στη Νέα Υόρκη - Οι Νικς νίκησαν τους Πίστονς με no call - Έντονες αντιδράσεις (vids)

Το ματς έγινε στη Νέα Υόρκη και η ομάδα του Ντιτρόιτ ήταν κοντά σε μία μεγάλη νίκη, μια και 8,5 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, είχε προβάδισμα 111-110. Σ’ αυτό το σημείο, οι διαιτητές αποφάσισαν να μην σφυρίξουν φάουλ σε «βουτιά» του Ντόντε ΝτιΒιτσέντζο στα πόδια του Οσάρ Τόμπσον, η μπάλα έφτασε στον Τζος Χαρτ και αυτός με 2,8 δευτερόλεπτα να απομένουν, έδωσε προβάδισμα στους γηπεδούχους.

«Η απόλυτα χειρότερη απόφαση της σεζόν», ήταν η πρώτη ατάκα του Μόντι Ουίλιαμς, κόουτς των Πίστονς μετά τον αγώνα. Και συνέχισε: «Είχαμε την ευκαιρία να κερδίσουμε το παιχνίδι, και ένας τύπος έπεσε στα πόδια του Οσάρ και δεν υπήρξε σφύριγμα. Αυτό είναι βδέλυγμα. Δεν μπορείς να μην το σφυρίξεις αυτό σε έναν αγώνα NBA. Τέλος».

