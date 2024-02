Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η όμορφη αφιέρωση στον Θανάση – «Δεν θα τα είχα καταφέρει χωρίς εσένα» (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει μια ιδιαίτερη σχέση με τα αδέρφια του κι ειδικά με τον Θανάση.

Μάλιστα, τα νέα παπούτσια του ηγέτη των Μπακς θα είναι αφιερωμένα στον Θανάση Αντετοκούνμπο. Συγκεκριμένα, στο ένα παπούτσι θα υπάρχει το Νο34 (ο δικός του αριθμός) και στο άλλο το Νο43 (ο αριθμός του Θανάση), ενώ θα υπάρχει κι η φράση «Thanasis Thanks For Sharing». Η συγκεκριμένη φράση είναι μια αναφορά στα παιδικά τους χρόνια, όταν ο Θανάσης έδινε στον Γιάννη τα παπούτσια του για να παίζει μπάσκετ.

Ο «Greek Freak» ανέβασε ένα video, όπου συζητάει για το νέο μοντέλο παπουτσιών του και το συνόδευσε με τη λεζάντα: «Δεν θα τα είχα καταφέρει χωρίς εσένα. Σε ευχαριστώ που το μοιραζόσουν, Θανάση».

I couldn’t have done it without you. Thank you for sharing @Thanasis_ante43 ????? pic.twitter.com/4Z3WLbQ5vs