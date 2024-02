NBA: Ξανά εκτός λόγω διαστρέμματος ο Σάσα Βεζένκοφ

Ο Βούλγαρος φόρογουορντ μπήκε ξανά στα… πιτς, χωρίς να διευκρινίζεται το αν είχε ενοχλήσεις ή υπέστη νέο διάστρεμμα.

Το σίγουρο είναι ότι ο Βεζένκοφ θα απουσιάσει από τον αγώνα του Σακραμέντο κόντρα στην Οκλαχόμα, το βράδυ της Κυριακής (11/2, 22:00). Να θυμίσουμε ότι ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού είχε μόλις επιστρέψει στα παρκέ, μετά τον τραυματισμό του στον δεξιό αστράγαλο, ο οποίος τον είχε αφήσει εκτός για 15 μέρες.

Σε περίπτωση που υπέστη νέο διάστρεμμα, τότε μπορεί να μείνει εκτός μέχρι και τη διακοπή για το All Star Weekend. Δεν αποκλείεται, πάντως, οι Κινγκς απλά να προστατεύουν τον Βεζένκοφ, ο οποίος, όπως και να έχει έχει σταθεί αρκετά άτυχος στη rookie σεζόν του.

The Sacramento Kings have now ruled Sasha Vezenkov out for Sunday's game against the Oklahoma City Thunder due to a right ankle sprain. He recently returned after missing seven games with an injury to the same ankle.